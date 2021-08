Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß mit Radfahrerin, Frau verletzt

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 16.30 Uhr, verletzte sich eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Kreuzung Oskar-Cohn-Straße, Bruno-Kunze-Straße leicht. Sie befuhr gegen 16.30 Uhr die Oskar-Cohn-Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Als sie die Kreuzung passieren wollte, befuhr aus der Bruno-Kunze-Straße kommend eine 29-jährige Autofahrerin mit ihrem Suzuki Swift die Kreuzung in Richtung Zeppelinweg. Sie kollidierte mit der vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Die Radfahrerin zog sich mehrere Schürfwunden zu.

