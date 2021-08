Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aggressionen im Straßenverkehr, zwei Menschen verletzt

Greußen, Wiehe (ots)

Die Polizei im Kyffhäuserkreis hatte es am Mittwoch gleich zweimal mit Aggressionen im Straßenverkehr zu tun. In der Lindenstraße in Greußen hielt ein Auto nicht vorschriftsmäßig. Als der betreffende Autofahrer von einem Passanten darauf angesprochen wurde, stieg sein Beifahrer aus und schlug den 33-Jährigen mehrfach ins Gesicht. Da der unbekannte Täter einen Schlüssel in der agierenden Hand hielt, musste das Opfer aufgrund der schweren Gesichtsverletzungen zur weiteren Behandlung nach Erfurt ins Krankenhaus gebracht werden. In Wiehe war der 34-jährige Beifahrer in einem Auto nicht mit der Fahrweise eines vorausfahrenden Pkw einverstanden. Nachdem dessen Fahrer anhielt, stieg der 34-jährige Täter aus, soll das 50-jährige Opfer beleidigt und dann seine Nase blutig geschlagen haben. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen an.

