Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall auf Kreuzung, Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Die Polizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montag, 9. August, auf der Kreuzung Taschenberg, Halleschen Straße. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr gegen 15.55 Uhr die Hallesche Straße in Richtung Sundhäuser Straße. An der Kreuzung kollidierte sie mit einem Skoda Octavia, dessen 30-jährige Fahrerin von der Halleschen Straße nach links auf den Taschenberg abbiegen wollte. Beide Frauen blieben unverletzt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang, insbesondere der Ampelschaltung, machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

