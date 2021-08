Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt

Wiehe (ots)

Am Dienstag, 10. August, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines geparkten Pkw Skoda Rapid in Wiehe ein. Der Pkw wurde gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Donndorfer Straße abgestellt. Gegen 14.30 Uhr kehrte der Besitzer des Autos zurück und entdeckte die beschädigte Scheibe. Erbeutet haben der oder die Diebe nichts. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Sondershausen, unter der Telefonnummer 03632/6610, entgegen.

