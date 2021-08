Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zusammenstoß bei Vorfahrtsregelung Rechts vor Links

Bad Frankenhausen (ots)

Zwei Pkw stießen am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, in der Klosterstraße zusammen. Ein 81-jähriger Autofahrer war zuvor auf der Klosterstraße in Richtung Kyffhäuserstraße unterwegs. An der Einmündung zur Fritz-Brather-Straße stieß er gegen den Mitsubishi eines vorfahrtsberechtigten 46-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden beschädigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell