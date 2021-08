Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einem schwer und sechs leicht Verletzten

Großengottern (ots)

Am Dienstagmittag wurden sieben Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 247 zwischen Höngeda und Großengottern verletzt. Kurz vor 13.45 Uhr befuhr ein 67-jähriger Fahrer mit einem VW Touran die Bundesstraße in Richtung Großengottern. Im Bereich einer Rechts-Links-Kurvenkombination kam der Wagen aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Tanklastzug. Der VW kam im Anschluss im Straßengraben zum Stillstand. Im Kompakt-Van befanden sich insgesamt zwei Erwachsene, drei Mädchen im Alter zwischen 5 und 14 Jahren, sowie ein 12-jähriger Junge. Der Touran Fahrer wurde schwer und seine ebenfalls 67-jährige Beifahrerin und die Kinder leicht verletzt. Ebenso der 59-jährige LKW Fahrer. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der VW und der mit Altöl beladene Mercedes LKW wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Bundesstraße zweitweise voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

