Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geld und Papiere gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Aus einem auf dem Parkplatz am Friedhof in der Frauenstraße stehenden PKW wurden am Montag Geld und Papiere gestohlen. Gegen 13.30 Uhr stellte ein Zeuge fest, dass Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines blauen VW Bora eingeschlagen haben. Aus dem Auto erbeuteten sie eine Geldbörse mit Bargeld und Papieren, sowie eine Schachtel Zigaretten des 32-jährigen Geschädigten. Der Gesamtschaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei weist daraufhin, bitte keine Papiere, Geld oder Wertgegenstände, insbesondere eventuell sichtbar, im Auto zu lagern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell