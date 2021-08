Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle Gymnasium durch Diebe heimgesucht

Bleicherode (ots)

Das im Umbau befindliche Friedrich Schiller Gymnasium in der Gartenstraße in Bleicherode haben unbekannte Diebe als Objekt ihres Beutezuges gewählt. Im Laufe des Wochenendes vom 07. zum 08. August drangen die Täter auf das verschlossene Schulgelände vor. Sie öffneten gewaltsam die gläserne Eingangstür und zwei Innentüren. Auch einen Bauwagen brachen sie auf. Sie stahlen von den dort beschäftigen Baufirmen einen Radlader und weiteres Elektrowerkzeug. Der Gesamtschaden wird mit mehr als 30 000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell