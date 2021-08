Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in zwei benachbarte Firmen

Bad Langensalza (ots)

Am Montagmorgen wurden der Polizei zwei Einbrüche in benachbarte Firmen im Stadtgebiet gemeldet. Das Wochenende 08. zum 09. August nutzten bislang unbekannte Einbrecher und brachen in eine Firma in der Fabrikstraße ein. Die Eingangstür eines Handelsfirma wurde gewaltsam geöffnet und mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Ermittlungen sind die Diebe ohne Beute abgezogen. Ein zweiter Einbruch geschah in eine in nächster Nähe gelegenen Firma in der Klausbergstraße. Hier drangen die Unbekannten ebenfalls gewaltsam in die Räume ein und durchsuchten die Räume und ein Lager. Mit einer Kiste Autopflegemittel als Beute entkamen sie. Ob beide Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

