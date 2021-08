Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Oberspier - Sondershausen (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 4 zwischen Oberspier und Sondershausen eine Person leicht verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Nissan die Bundesstraße 4 von Oberspier in Richtung Sondershausen. Vor dem Nissan befand sich ein landwirtschaftliches Fahrzeug, was dann nach links in einen Feldweg abbog. Der Nissan Fahrer bremste sein Fahrzeug ab. Ein 31-jähriger Hyundai Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Nissan auf. Dessen 45-jähriger Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro.

