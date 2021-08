Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Klettenberg (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der Liebenröder Straße zwischen Liebenrode und Klettenberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 23 Uhr war ein 19-jähriger Fahrer eines VW Polo auf dem Wirtschaftsweg von Liebenrode in Richtung Klettenberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über den Polo und kommt nach links von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen eine Buschgruppe, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-jährige und eine 16-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Der Wagen wurde abgeschleppt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert von über 1,5 Promille festgestellt.

