Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsgeschehen

Eichsfeld (ots)

Der 66-jährige VW-Fahrer und die 52-jährige Skoda-Fahrerin befahren am Freitag, 06.08.2021 gegen 14:30 Uhr in dieser Reihenfolge die Liebermannstraße in Heilbad Heiligenstadt. Am Einmündungsbereich Liebermannstraße/ Richteberg muss der VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten, was die Skoda-Fahrerin zu spät bemerkt und auf den VW auffährt. An den Fahrzeugen entstehen Sachschäden. Beide Fahrzeugführer bleiben unverletzt.

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer wich am Freitag, 06.08.2021 in den frühen Morgenstunden einem Reh aus, welches die Landstraße zwischen Küllstedt und Dingelstädt überquerte. Der Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Zu einer Berührung mit dem Wild kam es nicht. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung kam es am Freitagabend, 06.08.2021 gegen 19:50 Uhr. Der betrunkene 40-jährige Audi-Fahrer verlor zwischen den Abfahrten Weimarskamp und Westhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Heiligenstadt gebracht. Der durchgeführte Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,71 Promille, so dass die Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Zu einem weiteren Unfall unter Alkoholeinwirkung kam es ebenfalls am Freitag, 06.08.2021. Der 22-jährige Mercedes-Fahrer kam gegen 20:20 Uhr auf der Landstraße zwischen Heilbad Heiligenstadt und Uder nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit der rechten Seite seines Fahrzeugs auf die dortige Leitplanke. Nach ca. 100 m kam der Fahrer wieder auf die Fahrbahn und zum Stehen. Der Beifahrer wurde leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Dem Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wobei ihm der Führerschein entzogen wird sowie eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

Mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat ein 47-jähriger Mann aus Göttingen zu rechnen. Dieser nutzte seinen nicht versicherten E-Scooter am Freitagnachmittag, 06.08.2021 im öffentlichen Straßenverkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell