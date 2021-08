Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus am PKW

Mühlhausen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug kam es in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Hollenbacher Landstraße. Neben der mutwilligen Zerstörung der Frontscheibe wurden auch die Scheibenwischer des geparkten Fahrzeuges abgebrochen. Eventuelle Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der PI Unstrut-Hainich zu melden.

