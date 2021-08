Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

In den letzten Tagen häufen sich die Diebstahlsanzeigen insbesondere im Deliktsbereich Kfz-Kriminalität. Am Freitag, 06.08.2021 wurden die Bewohner der Hahnstraße in Leinefelde gegen 05:00 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Zu diesem Zeitpunkt machte sich ein Täter an einem Pkw BMW zu schaffen, indem er mittels elektrischer Säge den Katalysator heraussägte. Zwei weitere Täter standen Schmiere. Als der BMW Besitzer aus dem Fenster sah, erblickte er die drei dunkel gekleideten gestalten. Mit einem lauten Brüller verscheuchte der Besitzer die Täter. Dem Geschädigten ist ein Schaden von 1500,-EUR entstanden. Auch in der Vergangenheit kam es bereits zu Diebstählen von Katalysatoren im Eichsfeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 01.08.2021 bis 06.08.2021 eine Wiesenfläche im Umland von Sickerode, indem sie mit Kraftfahrzeugen darüber fuhren. Ferner entdeckte der Geschädigte Schlachtabfälle von drei Wildschweinen auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die unerlaubter Weise dort entsorgt wurden. Auch Müll wurde dort unzulässig abgelegt. Die Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Unerlaubten Umgang mit Müll sowie die Beseitigung von Schlachtabfällen nach dem Tierkörperbeseitigungsgesetz wurden entsprechend aufgenommen.

Zu mehreren Ruhestörungen kam es in der Nacht vom Freitag zum Samstag sowie in der Nacht vom Samstag zum Sonntag im gesamten Landkreis. Auch aus dem Kurpark in Heilbad Heiligenstadt drang laute Musik. Bei dem Eintreffen der Polizeibeamten konnten mehrere junge Erwachsene festgestellt werden. Hierbei fanden die Beamten zudem Cannabis. Die Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell