Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall unter Alkohol

Roßleben (ots)

Eine 48-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW fuhr Freitagabend in Roßleben in der Ziegelrodaer Straße vor einem 59 Jährigen mit seinem Pkw Honda her und wollte auf den hiesigen REWE-Parkplatz fahren. Der Honda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf die vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin auf. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest bei dem Unfallverursacher ergab einen Wert von 2,38 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ca. 3000,- EUR Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell