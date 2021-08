Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kradfahrer kommt in Kurve zu Fall

Seehausen (ots)

Am Freitagabend ereignete sich ein Unfall mit einer verletzten Person in Seehausen. Ein 58-jähriger Kradfahrer befuhr die Ortslage Seehausen in Richtung Oldisleben. Kurz nach dem Ortsausgang kam er auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Schleudern und anschließend derart zu Fall, dass er rechts von der Fahrbahn rutschte. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer und wurde durch den Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Fremdschaden entstand nicht.

