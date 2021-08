Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rückwärts aufgefahren

Großfurra (ots)

In der Ortslage Großfurra, Lindenplatz / Große Futh (L 1034) kam es am Freitag den 06.08.2021 gegen 12:10 Uhr zu einem Unfall. Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr die L 1034 innerorts aus Richtung Kleinfurra kommend in Richtung Sondershausen. In der Engstelle musste der Fahrer mit seinem Sattelzug verkehrsbedingt wegen Gegenverkehr anhalten. Um dem Gegenverkehr freie Fahrt gewähren zu können, setzte der Fahrer seinen Sattelzug rückwärts und kollidierte dabei mit dem hinter ihm stehenden VW einer Verkehrsteilnehmerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

