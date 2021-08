Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtsfehler

Sondershausen (ots)

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag den 06.08.2021 ca. 12:10 Uhr in der Ortslage Sondershausen, im Einmündungsbereich Kurt-Hafermalz / Alexander-Puschkin-Promenade. Der Fahrer eines Pkw Mercedes Benz wollte aus der Kurt-Hafermalz-Str. kommend, nach links in die Alexander-Puschkin-Promenade einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Pkw Skoda und stieß mit diesem zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

