Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzter Person

Himmelsberg - Toba (ots)

Am Freitag, den 06.08.2021 gegen 09:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Kyffhäuser über einen Unfall mit Personenschaden auf der L 2085 zwischen den Orten Himmelsberg und Toba informiert. Der Fahrer eines Pkw Peugeot befuhr die L 2085 aus Richtung Himmelsberg kommend in Richtung Toba. Auf Höhe Kilometer 1,6 kam dem Fahrer, die Fahrerin eines Pkw VW entgegen. Nach Angaben des Fahrers fuhr die Fahrerin des VW zu weit links, sodass dieser nach rechts ausweichen musste um eine Kollision mit dem VW zu verhindern. Im Verlauf dieses Ausweichens geriet der Fahrer des Pkw Peugeot aufs Parkett, lenkte gegen und schleuderte auf eine Länge von ca. 170 m auf der Fahrbahn bevor er nach links von der Fahrbahn abkam, sich an einer Böschung überschlug und dann mit seinem Pkw zum Stillstand kam. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer eine Kopfplatzwunde zu und kam in stationäre Behandlung. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 1000 Euro. Die Fahrerin des Pkw VW blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell