LPI-NDH: Hinweise auf Einbrecher gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der Nacht zum 22. Mai diesen Jahres brach ein bislang Unbekannter in eine Firma am Brückenweg ein. An diesen betreffenden Sonnabend, in der Zeit von 00.30 bis 03.30 Uhr, gelangte der unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten der Firma. Dort durchsuchte er mehrere Räume und konnte Bargeld, Tankkarten, Geldkarten und Werkzeugkästen an sich nehmen. Mit der Beute im Wert von mehreren hundert Euro entkam er unerkannt. Durch eine installierte Überwachungskamera konnte aber der Täter aufgenommen werden. Die bisher geführten Ermittlungen ergaben auch den Verdacht, dass der Täter vermutlich mit einem weißen Kleintransporter unterwegs war. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Wer kennt ihn oder hat die Person gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

