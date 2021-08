Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleinwagen überschlagen

Toba (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 2085 hat sich am Freitagvormittag ein Kleinwagen überschlagen. Ein 18-jähriger Fahrer eines Peugeot 106 befuhr gegen 9 Uhr die Landstraße von Himmelsberg in Richtung Toba. Ihm kam eine 24-jährige Fahrerin eines VW Golfs entgegen. An einer schmalen Stelle der Straße wich der 18-Jährige nach rechts aus, um vermutlich eine Kollision mit dem Golf zu verhindern. Der Kleinwagen kam auf das Parkett und brach aus. Der 18-jährige konnte nicht verhindern, dass der Wagen auf der Straße ins Schleudern kam und sich an einer Böschung überschlug, bevor er zum Stillstand kam. Dabei verletzte sich der Peugeot Fahrer. Die 24-jährige VW Fahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird mit mindestens 1000 Euro angegeben. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen.

