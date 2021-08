Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer allein gestürzt

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall ohne weitere Beteiligte ein Motorradfahrer auf der Bundesstraße 247 schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich. Der 67-jährige Fahrer einer Yamaha befuhr kurz vor 16 Uhr einen Kreisel der Bundesstraße am Ortausgang von Bad Langensalza in Richtung Henningsleben. In dem Kreisel kam die Maschine ins Rutschen und zu Fall. Dabei verletzte sich der 67-Jährige so, dass er stationär im Krankenhaus aufgenommen wurde. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der anstehenden polizeilichen Ermittlungen.

