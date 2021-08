Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer verletzt

Oppershausen (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Niederdorla und Oppershausen verletzt. Ein 45-jähriger Mann befuhr kurz nach 04.30 Uhr die Straße mit seiner Aprilia und kollidierte in einer Kurve mit einem Ford S Max. Der Biker kam zu Fall und wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand für ihn nicht. Der 40-jährige Ford Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell