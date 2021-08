Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Gullydeckel Bedienfeld beschädigt

Mühlhausen (ots)

Während einer Streife stellte eine Polizeibesatzung am Donnerstagfrüh die Beschädigung eines von außen zugänglichen Geldausgabeautomaten am Blobach Ecke Bastmarkt fest. Um 05.50 Uhr entdeckten die Beamten, dass Unbekannte vermutlich im Laufe der vergangenen Nacht das Bedienfeld eines Geldautomaten beschädigt haben. Dazu nutzten sie einen zuvor in unmittelbarer Nähe entnommenen Gullydeckel und warfen ihn gegen den Automaten. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht angegeben werden. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter 03601/4510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell