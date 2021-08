Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Discounter

Ellrich (ots)

In der Nacht zum Donnerstag wurde in das Gebäude eines Discounters Am Auwald eingebrochen. Die bislang unbekannten Diebe haben am Donnerstag, in der Zeit von 03.40 bis 04.30 Uhr, eine Nebentür für Zulieferer gewaltsam geöffnet. Im Innern durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und stahlen neben Lebensmitteln, auch Fine Liner, Trennwachsspray und etwas Wechselgeld. Als sie unerkannt entkamen, hinterließen sie einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhaussen unter 03631/960 entgegen.

