Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schweres Diebesgut

Helbedündorf (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Diebe von einem Grundstück in der Siedlung Peukendorf ein Notstromaggregat gestohlen. In der Zeit von Dienstag, 19.30, bis Mittwoch, 17.30 Uhr, sind die Täter von der Rückseite auf ein Firmengrundstück gelangt und haben von dort ein Notstromaggregat unbekannter Marke im Wert von mehrere hundert Euro abtransportiert. Nach vorliegenden Information ist das Aggregat aber so schwer, dass vermutlich mindestens vier Täter gehandelt haben müssen. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

