Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer von Zufallsfunden gesucht

Nordhausen (ots)

Im Rahmen der Bearbeitung eines Eigentumsdelikts wurden durch die Polizei mehrerer Gegenstände als sogenannte Zufallsfunde sichergestellt. Am 28. Juli wurden die Gegenstände bei einem Tatverdächtigen aufgefunden. Die Überprüfung der Sachen führte bisher nicht zur Ermittlung der Eigentümer. Bei den Gegenständen handelt es sich um einen hellbraunen Baseballhandschuh "Best Sporting" Model 63012, ein Makita Akkutrennschleifer DGA 513/18 V mit einer 125 mm Scheibe, eine Lautsprecherbox "Battletron", ein Schlüsselbund mit Anhänger "IKK" und ein Fernglas 8x40. Wer sein Eigentum erkennt, kann sich an die Polizei Nordhausen unter 03631/960 wenden.

