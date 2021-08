Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeug gestohlen

Nordhausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Diebe vom Grundstück eines Versorgungsbetriebes in der Robert-Blum-Straße Werkzeug gestohlen. In der Zeit von Mitternacht bis ca. 2 Uhr wurde die Umfriedung des betreffenden Grundstückes von Seiten der Gleisanlagen gewaltsam überwunden. Auf dem Gelände haben die Täter die Beifahrerscheibe eines VW Transportes zerstört und aus diesem Werkzeug gestohlen. Mit einem Steinschneider der Marke STIHL als Beute verließen die Täter das Gelände. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell