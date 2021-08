Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand in Holzwerkhalle

Roßleben (ots)

Kurz vor 07.00 Uhr wurde am Mittwochfrüh die Polizei über einen Brand in einer Bildungseinrichtung in der Wendelsteiner Straße informiert. Der Schwelbrand wurde gegen 06.15 Uhr durch einen 57-jährigen Verantwortlichen der Einrichtung in einer Holzwerkhalle des Gebäudes festgestellt. Die sofort alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Räumlichkeiten wurden gelüftet und waren dann begehbar. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf 50 bis 100 Tausend Euro geschätzt. Die bisher geführten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben bisher keinen Verdacht auf eine Straftat. Ob vielleicht eine Selbstentzündung verschiedener Farben und Lacke oder ein technischer Defekt Brandursache war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell