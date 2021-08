Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tauchbasis bestohlen

Unbekannte Diebe haben in der Sundhäuser Straße zwei Paddle-Boards gestohlen. In der Zeit von Sonntag, 25. Juli, 22.40 Uhr, bis Montag, 26. Juli, 09.00 Uhr haben die Diebe auf der Tauchbasis an der Sundhäuser Straße, die Halteleinen von zwei Stand-Up-Paddles Boards durchtrennt und diese gestohlen. Es handelt sich dabei um ein aufblasbares Windsurfboard STX Windsurf 280 Freeride und ein aufblasbares Surfboard Bestway Hydro Force HF. Beide sind in weiß/blau gehalten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 900 Euro. Wer hat Beobachtungen zum Diebstahl in der Nacht zum 26. Juli auf der Tauchbasis gemacht? Wo sind nach dem 26. Juli diese Boards aufgetaucht? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

