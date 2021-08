Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer geblendet

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag, den 22. Juli, wurde der Polizei ein gefährlicher Eingriff in der Straßenverkehr auf der Seehäuser Straße angezeigt. Ein 25-jähriger Geschädigter informierte gegen 00.20 Uhr die Polizei über drei bis vier Jugendliche, die anscheinend auf Fahrzeuge warten und dann kurz vorher gezielt mit hellem Licht, vermutlich einer Taschenlampe, die Fahrzeugführer durch die Frontscheibe blenden sollen. Die Gruppe der Jugendlichen hielt sich zu dieser Zeit zwischen der dortigen Tankstelle und der Bundeswehrkaserne, auf Höhe des Radweges /Grünstreifens, auf. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Als die Polizei vor Ort eintraf, war die Gruppe verschwunden. Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Tatverdächtigen geben oder war Zeuge, bzw. selbst Geschädigter des Verhaltens? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

