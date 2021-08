Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radmuttern gelöst

Sondershausen (ots)

Bereits am Wochenende vom 17. zum 18. Juli hat die Polizei eine Anzeige wegen dem Verdacht eines gefährlichen Eingriffs in der Straßenverkehr aufgenommen. In der Zeit von Sonnabend, 21, bis Sonntag, 12 Uhr, haben bislang unbekannte Täter an einem roten Ford Expedition, ein sogenanntes Full-Size-SUV, am rechten Vorderrad vier von fünf Radmuttern gelöst. Das SUV stand zur Tatzeit auf einem Parkstreifen an der Hauswand eines dortigen Hotels. Der 42-jährige Fahrer des Fords hat den Schaden aber erst während der Fahrt auf der Bundesstraße 7 im Bereich Erfurt festgestellt. Glücklicherweise ist bei der Fahrt nichts weiter passiert. Der Ford wurde abgeschleppt. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zur Identifizierung des oder der unbekannten Täter. Wer hat in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Anzeige in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter 03632/6610 entgegen.

