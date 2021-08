Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Insektenhotel zerstört

Bad Langensalza (ots)

Augenscheinlich grundlos wurde am Montagabend in der Niederhöfer Straße ein aufgestelltes Insektenhotel zerstört. Gegen 20.10 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein Mann von seinem Fahrrad stieg und augenscheinlich mutwillig und grundlos ein Insektenhotel zerstörte und die Teile dann in den Graben der dort fließenden Salza stieß. Danach flüchtet er. Durch die detaillierten Angaben der Zeugen konnte der Täter aber bekannt gemacht werden. Gegen den, der Polizei nicht unbekannten, 43-jährigen Deutschen, wird nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

