Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden durch unbekannte Reifenstecher

Sundhausen / NDH (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte auf einem Betriebsgelände in der Betonstraße hohen Sachschaden verursacht. In der Zeit von Sonntag, 18, bis Montag, 06.30 Uhr, sind unbekannte Täter auf das Betriebsgelände eines Getränkehandels vorgedrungen und haben an fünf LKWs insgesamt neun Reifen zerstochen. Der entstanden Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

