Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diesel gestohlen

Roßleben (ots)

Unbekannte Diebe haben Wochenende aus einem LKW am Gewerbering Diesel gestohlen. Der 36-jährige LKW Fahrer stellte den Diebstahl aus seinem Scania, der in der Nähe der dortige Biogasanlage geparkt war, am Sonntag gegen 20.20 Uhr fest. In der Zeit von Sonnabend, 15 Uhr, bis zur Feststellung haben Unbekannte den Tankdeckel aufgebrochen und rund 400 Liter Diesel gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei in Artern unter 03466/ 3610 entgegen.

