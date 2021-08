Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kind durch Verkehrsunfall verletzt

Oldisleben (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Esperstedter Straße wurden zwei Personen, darunter ein Kind, verletzt. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem S 51 die Frankenhäuser Straße in Richtung Kreuzung Karl-Marx-Straße / Esperstedter Straße. Als die dortige Ampel für ihn grün zeigte, bog er dann nach links auf die Esperstedter Straße ab. Als er abgebogen war, sah er eine Gruppe von Kindern, die sich auf der Fahrbahn befanden, um vermutlich die Straße zu überqueren. Der Simson Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein. Er konnte aber nicht verhindern, dass er mit einem 8-jährigen Mädchen zusammenstieß und danach stürzte. Das Mädchen und der Jugendliche wurden zum Glück nur leicht verletzt, aber trotzdem zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Mokick entstand Sachschaden und es wurde abtransportiert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell