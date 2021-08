Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nicht zugelassen

Ilfeld (ots)

Ein Zeuge hatte am Samstag Abend mitgeteilt, dass in Ilfeld im Bereich eines dortigen Hotels ein Fahrzeug ohne Kennzeichen herumfährt. Vor Ort konnten die Beamten dann den 18-Jährigen und das entsprechende Fahrzeug feststellen. Es wurden Anzeigen wegen Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgetz und Kraftfahrzeugsteurergesetz sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgenommen, da der junge Mann auch nicht im Besitz der dementsprechenden Fahrerlaubnis war. Weiterhin kam es noch zu Streitigkeiten zwischen dem Mitteiler und dem 18-Jährigen, in deren Folge sich die Beiden mit allerlei Schimpfwörtern beleidigten. Die dementsprechenden Anzeigen wegen Beleidigung wurden ebenfalls aufgenommen.

