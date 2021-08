Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trotz Gegenverkehr überholt

Ilfeld (ots)

Trotz eines entgegenkommenden Linienbusses überholte ein Kradfahrer, welcher die L2076 aus Richtung Ilfeld in Richtung Osterode befuhr, einen vor ihm fahrenden PKW. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, mussten sowohl der Bus als auch der PKW eine Gefahrenbremsung durchführen. Ein weiterer Kradfahrer, welcher sich hinter dem PKW befand,bemerkte das Abbremsen zu spät und fuhr in der weiteren Folge auf Diesen auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Krad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, am PKW Schaden in Höhe von etwa 3000,- Euro. Das Krad , welches den PKW überholte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Entsprechende Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

