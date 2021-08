Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf Vordermann aufgefahren

Günzerode (ots)

Ein Affahrunfall ereignete sich am Freitag, gegen 14:00 Uhr, auf der B 243 in Höhe des Abzweiges Hochstedt. Hierbei bemerkte ein 49-Jähriger Fordfahrer, aus Richtung Günzerode kommend zu spät, dass der Vordermann, ein PKW Skoda, auf Grund eines davor befindlichen Linksabbiegers, welcher die B 243 in Richtung Hochstedt verlassen wollte, abbremste und fuhr auf. Dabei wurde die Beifahrerin des Skoda leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell