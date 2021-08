Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer flüchtet nach Kollision mit Pkw

Bad Langensalza (ots)

Am Samstag wurde gegen 19:45 Uhr beobachtet, wie in Bad Langensalza in der Hüngelsgasse in junger Mann mit seinem Fahrrad gegen einen abgeparkten Pkw stieß. Hierbei entstand Sachschaden an dem Mitsubishi. Der Radfahrer zog es vor, sich einfach vom Unfallort zu entfernen. Zeugen beobachteten, wie er mit seinem schwarzen Fahrrad in Richtung Parkanlage wegfuhr, eine relativ gute Personenbeschreibung zum Flüchtigen lag vor. Dieser konnte dann im Laufe der Nacht in einem weiteren Sachverhalt durch Polizeibeamte identifiziert werden. Gegen den jungen Mann wartet nun ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell