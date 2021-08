Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 2 Diebe auf frischer Tat erwischt

Mühlhausen (ots)

Am späten Samstagabend meldete sich eine Zeugin bei der Polizei und teilte mit, dass sich 2 Jugendliche in der Honiggasse gerade an einem Fahrrad zu schaffen machen. Beamte der PI Mühlhausen fuhren sofort zum Tatort und konnten dort zwei Tatverdächtige stellen. Die beiden bereits polizeibekannten Personen hatten demnach versucht, Teile von BMX-Rädern abzubauen und diese zu entwenden. Dank der aufmerksamen Zeugin konnte dies letztlich unterbunden werden. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet.

