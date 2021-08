Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision vom Unfallort entfernt

Mühlhausen (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 21:15 Uhr in der Mühlhäuser Waidstraße zu einem Verkehrsunfall. Einem 81-jährigem Fahrer eines Skoda kam in Höhe des Spielplatzes plötzlich ein großer, weißer Pkw entgegen gefahren. Es kam demnach zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, bei der am Skoda ein nicht unerheblicher Schaden entstand. Der Fahrer des anderen Fahrzeuges setzte sein Fahrt unbeirrt fort, ohne die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde durch die PI Unstrut-Hainich eingeleitet.

