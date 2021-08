Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwerer Motorradunfall im Kyffhäuser

Kyffhäuser / B 85 (ots)

Am Samstag Nachmittag gegen 14:45 Uhr ereignete sich am Nordhang des Kyffhäusers auf der B 85 ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 53 jähriger KTM Fahrer kollidierte nach einem riskanten Überholmanöver mit dem im Gegenverkehr befindlichen 37 jährigen Suzuki Fahrer. Beide Fahrer kamen hierbei zu Fall und mussten schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden an den Motorrädern beläuft sich auf insgesamt ca. 7.500EUR. Aufgrund der Tatsache von ausgelaufenen Betriebsstoffe, musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden und war für die Dauer von ca. 2,5 h gesperrt.

Hinweis: Die Polizei weist zum wiederholten Male darauf hin, dass die Motorradfahrer die B 85 im Kyffhäuser nicht (!) als Rennstrecke missbrauchen. Es gibt in der Politik Überlegungen, ggf. Fahrverbote und Streckensperrungen der beliebten Strecke für den Zweiradverkehr zu erlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell