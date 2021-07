Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Thalebra (ots)

Am Freitagmittag wurden zwei Erwachsene und ein Kind bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung der Bundesstraße 249 und der Straße Schernberg / Hohenebra schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Kurz vor 12 Uhr fuhr ein 55-jähriger Fahrer eines Renault Transporters von Schernberg in Richtung Hohenebra. Als der Renault die Bundesstraße 249 befuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes E-Klasse Kombi, der aus Richtung Ebeleben in Richtung Sondershausen unterwegs war. In dem von einem 71 Jahre alten Mann gefahrenen Mercedes saß auch noch ein Kind. Das verletzte Kind war beim Eintreffen der Polizei bereits mit einem Rettungshubschrauber auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Erwachsenen wurden dann mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme für fast eine Stunde voll gesperrt, ehe halbseitig der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 40000 bis 50000 Euro.

