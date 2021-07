Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb in die Flucht geschlagen

Teistungen (ots)

Ungebetenen Besuch hatte eine ältere Dame am Donnerstagnachmittag in ihrem Einfamilienhaus in der Hauptstraße. Zwischen 13.30 und 14.00 Uhr hörte die 73-jährige Frau Schritte auf der knarrenden Treppe ihres Hauses. Die ebenfalls im Haus lebende Enkelin war zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig abwesend. Als die Rentnerin nachschaute, konnte sie einen unbekannten dunkel gekleideten Mann mit einem Rucksack wahrnehmen. Beim Bemerken der Seniorin floh der Unbekannte augenblicklich aus dem Haus und mit einem Fahrrad vom Grundstück, die Hauptstraße entlang. Gestohlen wurde glücklicherweise nichts. Die Polizei weist daraufhin, auch in Anwesenheit bitte die das Grundstück, das Haus oder die Wohnung gegen unberechtigtes Betreten abzuschließen. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/3510 entgegen.

