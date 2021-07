Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Hinweise

Küllstedt (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung in der Triftstraße sucht die Polizei Hinweise aus der Öffentlichkeit. Bereits am 19. Juli wurden auf dem Parkplatz vor einem Schuhgeschäft einen schwarzer Citroen durch bislang unbekannte Täter beschädigt. In der Zeit von 16.55 bis 17.30 Uhr wurde auf der gesamten linken Seite des Citroen Spacetourers ein tiefer Kratzer, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, von der Fahrertür beginnend bis zum hinteren Kotflügel verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606/6510 entgegen.

