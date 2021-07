Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Bleicherode (ots)

Durch einen Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen wurden auf der Landstraße 1080 zwischen Elende und Niedergebra zwei Personen schwer verletzt. Ein 51-jähriger Fahrer eines Audi A3 war an der Anschlussstelle Bleicherode der A 38 abgefahren und wollte gegen 07.40 Uhr weiter in Richtung Mühlhausen. An der Ampelkreuzung über die Landstraße 1080 war die Ampelanlage nicht im Betrieb. Der 51-Jährige querte diese Straße, um weiter in Richtung Friedrichslohra zu fahren. Dabei kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten BMW X3, der aus Richtung Elende in Richtung Niedergebra fuhr. Die 60-jährige Fahrerin des BMW und der 51-Jährige wurden beide schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Im Bereich der Unfallstelle war die Straße während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf rund 45000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell