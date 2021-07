Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mobiltelefon aus Taxi gestohlen

Nordhausen (ots)

Das kurze Verlassen eines Taxis nutzte vermutlich ein unbekannter Dieb aus und stahl am Mittwochabend aus einem Großraumtaxi am Bahnhofsplatz ein Mobiltelefon. Der 61-jährige Taxifahrer verließ gegen 19.30 Uhr kurz seinen dort geparkten Mercedes Vito und schloss ihn aber ab. Als er wieder zurückkam, war die Beifahrerscheibe offen und es fehlte aus der Halterung an der Frontscheibe sein Samsung A51. Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

