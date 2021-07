Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzte Autofahrerin

Steinthaleben (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde auf der Straße zwischen Steinthaleben und Kelbra eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 29-jährige Fahrerin eines VW Passats verlor gegen 17.45 Uhr auf regennasser Fahrbahn am Ausgang einer Rechtskurve in Richtung Kelbra die Kontrolle über ihren Wagen und kam auf die Gegenspur. In diesem Moment kam ihr ein Traktor John Deere mit Anhänger entgegen und beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die Autofahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Der 49-jährige Fahrer des John Deere blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Straße war während der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt. Die eingesetzte Feuerwehr hat auslaufende Betriebsstoffe abgebunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell