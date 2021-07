Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ware aus Vitrine gestohlen

Nordhausen (ots)

Durch unbekannte Diebe wurde am Montagvormittag aus einer Vitrine in einem Discounter in der Wilhelm Raabe Straße Elektronikartikel und Werkzeug gestohlen. Wie der Polizei erst am Dienstag angezeigt, haben die bislang Unbekannten nicht nachvollziehbar am Montag in der Zeit zwischen 07.00 und 13.00 Uhr das Schloss einer Verkaufsvitrine geknackt. Aus der Vitrine stahlen sie zwei Mobiltelefone, ein Notebook, ein Tablet und einen Winkelschleifer. Der Schaden beläuft sich auf rund zweitausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631/960 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell